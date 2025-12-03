Sanremo, stretta per il derby contro l’Imperia: stop a vendita e somministrazione di alcol e contenitori pericolosi

In vista del derby tra Sanremese e Imperia, in programma domenica 7 dicembre alle ore 15 allo Stadio Comunale, il Comune di Sanremo ha varato una specifica ordinanza che vieta la somministrazione e la vendita di alcolici e di qualsiasi bevanda in contenitori considerati potenzialmente pericolosi nelle aree limitrofe allo stadio e all’interno dell’impianto. La misura nasce su richiesta della Questura di Imperia per prevenire rischi legati all’ordine pubblico e alla sicurezza dei tifosi.

La decisione arriva mentre si attende di conoscere il destino della partita, in un clima già teso sul fronte sportivo e societario: nelle prossime ore a Imperia è prevista una conferenza stampa per chiarire il futuro del club neroazzurro. Nel frattempo, però, Palazzo Bellevue ha scelto di mettere in campo il “piano anti-derby”.

Il provvedimento, firmato dal sindaco Alessandro Mager, stabilisce il divieto assoluto di somministrazione di bevande alcoliche, comprese quelle con gradazione inferiore al 21 per cento, e il divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro, metallo o plastica dotate di tappo. Sarà consentito solo l’uso di bicchieri di carta o plastica.

Il divieto sarà in vigore da due ore prima della partita fino a un’ora dopo la conclusione del match, e riguarda cinque esercizi commerciali situati tra corso Mazzini, strada Tre Ponti e zona pista ciclabile, oltre ai punti di somministrazione presenti nello stadio.

L’ordinanza nasce da una nota formale della Questura che chiede misure preventive per evitare tensioni e garantire sicurezza, invitando a limitare tutti i prodotti che potrebbero essere utilizzati come oggetti atti ad offendere.

La violazione del provvedimento comporterà una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro e l’obbligo per gli esercenti di esporre l’ordinanza nei propri locali per informare gli utenti.