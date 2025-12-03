La sanremese Cristina Scocchia (Ad di Illycaffè) all'Evolution Forum Day “La leadership non dipende dal genere”

Cristina Scocchia, amministratore delegato di Illycaffè, è intervenuta alla 29ª edizione dell’Evolution Forum Day di Gianluca Spadoni, tenutasi a San Patrignano, portando sul palco una testimonianza intensa legata alla leadership, alla maternità e ai valori che guidano la crescita personale e professionale. Scocchia, nata a Sanremo e vissuta per diversi anni nella frazione di Coldirodi, ha condiviso riflessioni che affondano nelle sue esperienze di vita e di carriera.

“Non credo nella leadership femminile. La leadership non dipende dal genere ma dal carattere, dai valori e soprattutto dalle sconfitte, che insegnano più delle vittorie”, ha dichiarato, spiegando di aver lavorato con uomini e donne molto diversi tra loro: gerarchici, partecipativi, umani o più aggressivi. “Il genere non cambia nulla: ciò che conta è che tutti abbiano la stessa opportunità, come è stato dato a me.”

Nel suo intervento più personale, Scocchia ha raccontato anche un momento decisivo della sua vita privata: “Tra essere mamma ed essere amministratore delegato non c’è partita: essere mamma vale mille volte di più”, ha detto ricordando la gravidanza difficile in cui le era stato detto che il bambino non sarebbe sopravvissuto. “Se volevi una mamma dolce ti è andata male, ma se volevi una mamma che lotta ti è capitata una cintura nera”, ha raccontato con emozione. Sul palco dell’Evolution Forum Day, evento dedicato alla resilienza e all’evoluzione professionale, Scocchia ha condiviso anche il suo motto ispirato a Henry Ford: “Quando tutto è contro di te, ricordati che gli aerei decollano controvento. In salita si accelera.”

Infine, ha illustrato i quattro “quozienti” che secondo lei definiscono un leader: intellettivo, emotivo, politico e soprattutto morale. “I valori morali devono venire prima del valore economico, senza se e senza ma.” All’evento sono intervenuti anche Stash dei The Kolors, Horacio Pagani, Andy Diaz e Fabrizio Donato, protagonisti di ulteriori testimonianze di determinazione e crescita.