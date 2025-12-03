Grande successo per la tappa della 'Sanità in piazza' promossa dalla Regione con l'Asl 1 Imperiese (Foto)

Grande successo a Imperia per la tappa della “Sanità in Piazza”, l’iniziativa itinerante promossa da Regione Liguria e dall’Assessorato regionale alla Sanità, in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali del territorio. Dopo l’ottimo riscontro registrato a Pieve di Teco lo scorso 30 settembre, oggi l’evento ha fatto tappa in piazza San Giovanni, richiamando numerosi cittadini interessati a conoscere più da vicino i servizi della sanità territoriale.

“La Sanità in Piazza” rappresenta uno spazio pubblico di incontro e informazione, pensato per avvicinare concretamente i cittadini ai servizi offerti dalle Case della Comunità. Durante la giornata, operatori e professionisti sanitari hanno fornito chiarimenti su percorsi assistenziali, prestazioni disponibili e modalità di accesso ai nuovi strumenti della sanità ligure.

L’iniziativa rientra nella più ampia campagna “La nuova sanità ligure: più vicina, più facile, più pronta”, che ha l’obiettivo di spiegare in modo semplice e diretto come utilizzare i nuovi servizi sanitari e di rafforzare la presenza sul territorio. Un’attenzione particolare è stata dedicata proprio alla Casa della Comunità di Imperia, illustrandone funzioni, opportunità e servizi a disposizione della cittadinanza.

Alla giornata erano presenti il Sindaco di Imperia, On. Claudio Scajola, il Direttore Generale di Asl1, dott.ssa Maria Elena Galbusera, il Direttore Socio Sanitario, dott. Fabrizio Polverini, il Direttore facente funzioni del Distretto di Imperia, dott. Fabrizio Gramondo, e il Presidente del Consiglio Comunale, Simone Vassallo.

Un’occasione importante di confronto e vicinanza tra istituzioni, operatori sanitari e cittadini, che conferma il valore della sanità di prossimità e il ruolo centrale dell’informazione per rendere i servizi sempre più accessibili ed efficienti.