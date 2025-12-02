 / Politica

Via libera in Regione all’odg di Walter Sorriento: percorso per rafforzare e tutelare la Polizia Locale

Sicurezza integrata, potenziamento strutturale e formativo ed equiparazione assicurativa e previdenziale: il grazie a Ripamonti

E' stato approvato l’ordine del giorno presentato da Walter Sorriento, consigliere di Orgoglio Liguria, che impegna il Presidente e la Giunta ad avviare un percorso nazionale volto a riconoscere il giusto valore alla Polizia Locale, attraverso accordi per la sicurezza integrata, potenziamento strutturale e formativo, nonché l’equiparazione a livello assicurativo e previdenziale con le altre Forze di Polizia.

“Tanti sono i rischi, tanti devono essere i diritti – ha commentato Sorriento –. Oggi gli agenti di Polizia Locale svolgono funzioni sempre più difficili e complesse e la Liguria deve farsi sentire, guidando questo cambiamento. Faccio parte della Polizia Locale di Ventimiglia e so bene che gli agenti sono impegnati in compiti sempre più complessi e ad alto rischio: dalla sicurezza urbana al controllo del territorio, fino alla gestione delle emergenze, spesso lavorando fianco a fianco con le altre Forze di Polizia. Sono soddisfatto – ha concluso il consigliere di Orgoglio Liguria – che Regione Liguria abbia risposto positivamente, dando un segnale importante e ringrazio l’assessore Ripamonti. Mi auguro che questo primo passo possa sensibilizzare il nostro Governo su questo tema.”

