Sanremo, la giunta comunale stanzia oltre 400mila euro per la manutenzione straordinaria delle scuole

Nell’ambito degli investimenti sui plessi scolastici, tramite l’applicazione di avanzo di amministrazione, la giunta comunale di Sanremo ha approvato quattro nuove pratiche relative ad interventi di manutenzione straordinaria.

Un primo progetto, per un investimento totale di 144.500 euro, interesserà la scuola primaria Asquasciati. I lavori, previsti nel periodo estivo in cui il plesso sarà chiuso, riguarderanno in particolare un recupero del cortile attraverso un rifacimento della pavimentazione esistente. L’area sarà divisa tra i camminamenti e la parte rivestita con materiale anti trauma in prossimità dei giochi e del campetto da pallacanestro. Inoltre si procederà con un allargamento delle aiuole.

Un altro intervento, per un totale di 76.706 euro, è in programma nelle scuole di Bussana e Villa Peppina. In entrambe verrà realizzata una nuova pavimentazione nelle aree esterne. Nel plesso di piazza San Bernardo, inoltre, è in programma anche la sostituzione di una staccionata.

La scuola di Poggio sarà invece interessata da un progetto di recupero delle parti esterne, con la posa della pavimentazione, nuove panchine e giochi per i bambini, due zone d’ombra per riparare dal sole, un allargamento delle aiuole e la messa in sicurezza di un muro perimetrale. Il progetto comporta una spesa complessiva di 94.500 euro.

Infine, 90.000 euro saranno destinati alla scuola del Castillo dove sono previste opere antincendio. In particolare, saranno effettuate compartimentazioni e adeguamenti di porte e murature, trattamenti ignifughi, ultimazione di una scala esterna a servizio della palestra, oltre alla sistemazione del cortile come punto di raccolta in caso di emergenze.

“La sicurezza dei bambini, dei docenti e del personale scolastico è prioritaria ed è quindi stata posta al centro di questi progetti - dichiara l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella – Come già accaduto nelle precedenti riunioni di giunta, stiamo procedendo ad approvare interventi di manutenzione straordinaria che interesseranno molte scuole oltre a numerosi impianti sportivi della città”.

“Attraverso questi progetti, finanziati tramite l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, si procederà ad una riqualificazione degli spazi di pertinenza delle scuole, per una migliore fruizione di ogni parte della struttura in completa sicurezza”, aggiungono il vicesindaco e assessore alle scuole Fulvio Fellegara e il consigliere incaricato all’edilizia scolastica Alessandro Marenco.