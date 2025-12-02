Sanremo, 120mila euro per la riqualificazione degli ex bagni diurni Arenella: riapertura attesa dopo 20 anni

La giunta comunale di Sanremo ha approvato una delibera per la manutenzione straordinaria dell’area degli ex bagni diurni interrati Arenella, locati sotto il giardino presente tra corso Trento Trieste e corso Orazio Raimondo.

Il progetto, per un investimento totale di 120.000 euro, prevede la sistemazione del solaio e del contro solaio, risultati degradati dal trascorrere del tempo, per una completa messa in sicurezza della struttura. Il progetto, avviato su impulso diretto del sindaco Alessandro Mager, ha l’obiettivo di riaprire l’area pubblica nei giardini soprastanti, delimitata e interdetta per motivi di sicurezza ormai da quasi 20 anni. L’affidamento dei lavori è previsto nel mese di gennaio 2026.

L’area sarà quindi restituita alla collettività completamente rinnovata e riqualificata, considerando anche l’intervento di relamping, con una nuova e moderna illuminazione pubblica, e le nuove alberature lungo corso Orazio Raimondo.