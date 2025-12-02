Regione, oltre 1,7 milioni di euro per potenziare il sistema duale e le filiere tecnologico-professionali

Regione Liguria ha approvato un nuovo investimento complessivo di 1 milione e 174mila euro per rafforzare il Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sostenendo la crescita dei percorsi attivati nel sistema duale e supportando i percorsi che partecipano alle filiere tecnologico-professionali (4+2). Si tratta di due interventi rivolti agli enti accreditati e gestiti da ALFA Liguria, per rispondere all’aumento delle iscrizioni registrato nell’anno formativo 2025/2026 e alla necessità di assicurare la continuità di un modello formativo sempre più richiesto da studenti e famiglie.

“Con questo provvedimento – spiega l’assessore alla Formazione Simona Ferro – garantiamo la piena operatività del sistema duale anche dopo la conclusione delle risorse PNRR, che negli ultimi anni hanno favorito una crescita significativa delle iscrizioni. Investiamo su percorsi che integrano scuola e lavoro, contrastano la dispersione scolastica e rafforzano l’occupabilità dei giovani. Allo stesso tempo sosteniamo la sperimentazione delle filiere tecnologico-professionali, che rappresentano il futuro dell’istruzione tecnica e professionale, in linea con il piano del Governo, le esigenze delle imprese e del tessuto produttivo ligure”.

Nel dettaglio, la misura prevede lo stanziamento di 1 milione e 74mila euro di risorse statali per integrare il finanziamento dei percorsi IeFP nel sistema duale per l’anno formativo 2025/2026, sulla base del fabbisogno aggiuntivo segnalato dagli enti di formazione. Le nuove risorse consentiranno di assicurare l’avvio dei percorsi e la copertura delle quote richieste, sostenendo un trend di crescita che negli ultimi anni ha visto raddoppiare gli iscritti ai percorsi duali, da 422 dell’anno formativo 2020/2021 a 886 dell’anno formativo 2024/2025.

Ulteriori 100 mila euro sono invece risorse regionali per un’azione di sistema dedicata agli organismi formativi che erogano i 14 percorsi IeFP coinvolti nelle Filiere Formative Tecnologico-Professionali (4+2). L’intervento servirà a sviluppare attività di orientamento, riallineamento dei curricula e potenziamento delle competenze, fondamentali per consentire agli studenti di proseguire verso l’esame di maturità quadriennale e l’accesso ai percorsi ITS Academy.

“La Regione continua a investire in modo concreto su un sistema formativo moderno e integrato – conclude l’assessore Ferro –. Il nostro obiettivo è accompagnare i giovani verso un percorso di crescita qualificato, anche creando dialogo tra scuola, formazione professionale e ITS Academy. Un impegno che rafforza la competitività del territorio e risponde ai fabbisogni reali dei giovani, delle famiglie e delle imprese”.