Isolabona, torre dell'orologio a rischio crollo: la sede comunale verrà trasferita

Torre dell'orologio a Isolabona a rischio crollo. La sede degli uffici comunali verrà così spostata temporaneamente presso la struttura comunale in piazza Martiri 4. Lo stabilisce una delibera approvata in consiglio comunale.

Il trasferimento provvisorio della sede comunale è risultato necessario, considerato lo stato di pericolosità in cui versa la torre dell’orologio soprastante la struttura del palazzo di via Roma 57, per mettere in sicurezza e adottare tutte le misure di salvaguardia necessarie tali da scongiurare situazioni di pericolo che potrebbero interessare chi presta la propria attività lavorativa all’interno della struttura comunale e chi giornalmente vi accede.

Sentita la proposta del responsabile del servizio tecnico di procedere allo sfollamento temporaneo della struttura, suffragata dalla relazione tecnica redatta, assieme al complesso degli elaborati tecnici di studio, dallo studio associato dagli ingegneri Francesca e Marco Pellegrino con la quale si confermano le criticità strutturali della torre dell’orologio soprastante la sede comunale in via Roma 57 e si specificano i possibili pericoli in cui si potrebbe incorrere in caso di attività sismica di particolare rilevanza, è stato approvato, con sei voti favorevoli e due astenuti (Peitavino e Martini), il processo di spostamento temporaneo della sede del comune di Isolabona da quella attuale di via Roma 57 a quella di piazza Martiri 4.

Per la messa in sicurezza e il ripristino della struttura sono necessari fondi di rilevante entità di cui l’ente non ha attualmente disponibilità e che possono essere reperiti solamente attraverso canali di finanziamento di enti sovraordinati o attraverso l’accesso a linee di credito da parte di istituti creditizi, quindi, lo spostamento risulta essere necessario finché non vengono trovati i fondi e sistemata la torre. I locali della nuova sede provvisoria dovranno, perciò, essere celermente dotati di mobilio, attrezzature, nuove dotazioni informatiche e quant’altro necessario per la loro piena operatività.