02 dicembre 2025

Sanremo: stasera una lezione straordinaria di Mago Alexander aperta anche ai non soci del Magic Club

Per i non addetti ai lavori si tratta di una rara opportunità

Appuntamento speciale, questa sera alle 21, nella sede del Magic Club Sanremo in via XX Settembre. Per un’occasione eccezionale, anche i non soci potranno assistere a una lezione tenuta da Mago Alexander, uno degli illusionisti italiani più celebri insieme a Silvan e Tony Binarelli. Durante l’incontro, Alexander svelerà alcuni dei giochi che lo hanno reso famoso in Italia e all’estero. L’ingresso è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria e tassativa al numero 339 2216205 (Mago Gaspar), data la natura riservata dell’appuntamento.

L’illusionista vanta una lunga carriera televisiva: ha condotto una trasmissione in prima serata su Rai 1, è stato ospite fisso per un anno a Domenica In e ha presentato dodici puntate del programma Sotto le stelle, oltre a numerose altre partecipazioni. Per i non addetti ai lavori si tratta di una rara opportunità: assistere alla spiegazione di alcuni effetti entrati nella storia dell’illusionismo. È probabile che ai partecipanti “profani” venga richiesto un impegno formale a non divulgare i segreti appresi durante la serata, nel rispetto della tradizione magica.

