Sanremo: stasera una lezione straordinaria di Mago Alexander aperta anche ai non soci del Magic Club

Appuntamento speciale, questa sera alle 21, nella sede del Magic Club Sanremo in via XX Settembre. Per un’occasione eccezionale, anche i non soci potranno assistere a una lezione tenuta da Mago Alexander, uno degli illusionisti italiani più celebri insieme a Silvan e Tony Binarelli. Durante l’incontro, Alexander svelerà alcuni dei giochi che lo hanno reso famoso in Italia e all’estero. L’ingresso è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria e tassativa al numero 339 2216205 (Mago Gaspar), data la natura riservata dell’appuntamento.

L’illusionista vanta una lunga carriera televisiva: ha condotto una trasmissione in prima serata su Rai 1, è stato ospite fisso per un anno a Domenica In e ha presentato dodici puntate del programma Sotto le stelle, oltre a numerose altre partecipazioni. Per i non addetti ai lavori si tratta di una rara opportunità: assistere alla spiegazione di alcuni effetti entrati nella storia dell’illusionismo. È probabile che ai partecipanti “profani” venga richiesto un impegno formale a non divulgare i segreti appresi durante la serata, nel rispetto della tradizione magica.