Sanremo, open day alla scuola Primaria Rubino: porte aperte ai genitori dei futuri alunni

Mercoledì 10 dicembre alle ore 15.30 la Scuola Primaria “A. Rubino”, in via Dante Alighieri 216 (zona Baragallo) e parte dell’Istituto Comprensivo Sanremo Levante, accoglierà i genitori dei bambini che a settembre 2026 inizieranno il percorso scolastico.

L’incontro rappresenta un momento significativo per le famiglie, chiamate a conoscere da vicino l’offerta formativa e le novità della scuola. La Rubino sta infatti vivendo una fase di trasformazione grazie all’adesione al progetto Dada logica, una didattica innovativa basata su ambienti di apprendimento e laboratori disciplinari.

Durante l’open day saranno illustrati anche altri progetti in corso, pensati per arricchire l’esperienza educativa e favorire la crescita degli studenti. Gli insegnanti invitano i genitori a partecipare numerosi per scoprire insieme le opportunità che la scuola offrirà ai futuri alunni.



