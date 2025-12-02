 / Attualità

Attualità | 02 dicembre 2025, 13:58

Sanremo accoglie la Fiamma Olimpica: il 10 gennaio 2026 la città sarà tappa del percorso ufficiale

Il sindaco Mager e l’assessore Sindoni: “Un evento storico che valorizza il territorio e la vocazione turistico-sportiva”

Il passaggio della Fiamma Olimpica a Sanremo rappresenta un momento di straordinaria rilevanza sia istituzionale che turistica per la nostra città. Un’opportunità unica per valorizzare il territorio e accendere i riflettori sulla bellezza di Sanremo davanti ad un pubblico internazionale. Siamo orgogliosi di essere tappa di questo percorso storico e di poter offrire alla cittadinanza un momento di festa che rimarrà nella memoria collettiva”.

Così il sindaco Alessandro Mager e l’assessore al turismo Alessandro Sindoni annunciano il passaggio della Fiamma Olimpica a Sanremo il 10 gennaio 2026: la torcia, emblema di unità e pace, attraverserà regioni e luoghi simbolici in un lungo e suggestivo percorso in cui non poteva manca Sanremo, città dalla forte vocazione turistico-sportiva.

Un evento di assoluto rilievo istituzionale, sportivo e mediatico, che favorirà la promozione e la valorizzazione turistica del territorio.

