Sanremo: cultura, dialogo e grande partecipazione al 'Caffè Letterario' dell’Istituto di Cultura Italo-Tedesca

Un pomeriggio di altissimo livello culturale, partecipato e curato in ogni dettaglio quello andato in scena nella splendida cornice del Grand Hotel Des Anglais per il nuovo appuntamento del Caffè Letterario dell’Istituto di Cultura Italo-Tedesca. L’iniziativa, promossa con passione e competenza dalla Presidente Stefania Modesti e dal suo direttivo, ha confermato ancora una volta l’eccellenza di un format capace di unire approfondimento, bellezza e dialogo internazionale.

Protagoniste dell’incontro sono state tre relatrici di grande spessore: Francesca Rotta Gentile, Lucinda Buja e Rossella Masper, che hanno guidato il numeroso pubblico in un coinvolgente percorso attraverso tre opere fondamentali della letteratura tedesca contemporanea. Francesca Rotta Gentile ha presentato con grande sensibilità il toccante romanzo “Ancora venticinque estati” di S. Schaefer, mentre Lucinda Buja ha condotto i presenti nelle profonde riflessioni etiche e giuridiche di “Castigo” di Ferdinand von Schirach. A chiudere il percorso letterario, l’intensa analisi de “Il lettore” di Bernhard Schlink, approfondita con competenza da Rossella Masper.

Il dialogo tra le relatrici si è rivelato brillante ed estremamente coinvolgente, mantenendo alta l’attenzione di una platea numerosissima, attenta e partecipe, segno evidente del forte interesse verso una proposta culturale di qualità. Particolarmente apprezzati anche gli interventi, in italiano e in tedesco, delle studentesse e degli studenti del Liceo Cassini di Sanremo e dell’Istituto Ruffini di Imperia, che hanno dato prova di preparazione, entusiasmo e serietà, testimonianza concreta di un percorso scolastico vivo e appassionato.

A impreziosire ulteriormente il pomeriggio, eleganti intermezzi musicali, che hanno contribuito a creare un’atmosfera di armonia e raffinatezza. Presente anche la delegata del Comune di Sanremo, Desirée Negri, intervenuta in un contesto di grande eleganza e valore culturale, sottolineando l’importanza di eventi capaci di valorizzare il dialogo tra le culture. Gli organizzatori hanno voluto ringraziare calorosamente tutti i partecipanti con queste parole: “Un sentito ringraziamento a tutte e tutti per aver contribuito a un appuntamento ricco di cultura e dialogo, in un’atmosfera davvero molto coinvolgente.”

Un evento che conferma il Caffè Letterario dell’Istituto di Cultura Italo-Tedesca come un punto di riferimento culturale di assoluto prestigio nel panorama locale e non solo.