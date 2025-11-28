 / Attualità

Vallecrosia, lavori nel centro storico: sopralluogo dell'Amministrazione Perri (Foto)

Sul posto il sindaco Perri e il consigliere comunale Balbis

Sopralluogo dell'Amministrazione Perri nel centro storico di Vallecrosia per verificare l’avanzamento dei lavori di spostamento del tubo del gas e della riasfaltatura della strada.

Questa mattina il sindaco Fabio Perri e il consigliere comunale delegato al centro storico Manuela Balbis, sempre presenti e attivi sul territorio, si sono, infatti, recati sul posto per verificare lo stato dei lavori.

Un intervento a cui l’Amministrazione comunale ha dedicato una particolare attenzione e che dovrebbe giungere alla sua conclusione nelle prossime ore. "Ci scusiamo per i disagi causati dal cantiere e ringraziamo i cittadini per la pazienza e la collaborazione" - dice l'Amministrazione Perri.

 

Elisa Colli

