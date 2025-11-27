Ventimiglia: Open Day all’IC Biancheri, le scuole dell’infanzia aprono le porte a genitori e bambini

In occasione degli Open Day, l’Istituto Comprensivo Biancheri di Ventimiglia invita famiglie e bambini a scoprire da vicino le scuole dell’infanzia di Via Roma e Via Chiappori.

L’appuntamento è fissato per sabato 29 novembre, dalle ore 10:00 alle 12:00, quando le porte saranno aperte per accogliere i visitatori in un clima di condivisione e curiosità.

Durante la mattinata, i genitori e i loro piccoli saranno accompagnati nella visita degli spazi scolastici, avranno l’opportunità di incontrare le insegnanti e di partecipare a laboratori pensati per stimolare la creatività e l’apprendimento. Sarà inoltre presentata l’Offerta Formativa, un momento importante per conoscere da vicino i percorsi educativi e le attività che caratterizzano la vita scolastica.

Gli Open Day proseguiranno con altri due appuntamenti: martedì 16 dicembre dalle 17:00 alle 19:00 e lunedì 19 gennaio 2026, sempre dalle 17:00 alle 19:00. Occasioni preziose per approfondire la proposta educativa e vivere insieme l’atmosfera delle scuole dell’infanzia.

L’invito è rivolto a tutti i genitori e ai bambini che desiderano intraprendere un percorso ricco di scoperte e magiche esperienze, per iniziare insieme un nuovo viaggio nel mondo della scuola.