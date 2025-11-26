Sanremo: "Alfredo e Libereso, amici per natura", due nuovi incontri alla mostra sanremese tra libri, memorie e omaggi

La mostra “Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita”, curata da Ariston Sanremo, Italia Nostra Sanremo Taggia e Archivio Fotografico Moreschi, prosegue con due appuntamenti di grande interesse culturale.

L’esposizione, aperta dal 14 novembre al 14 dicembre nei locali ex Whisky a Gogo della Galleria laterale Ariston in Via Matteotti 230, accoglie i visitatori dal mercoledì alla domenica dalle 16 alle 19 e si arricchisce questa settimana di incontri che intrecciano letteratura, storia e memoria.

Giovedì 27 novembre alle ore 17.30 sarà presentato il volume Liguria immaginifica (Il Palindromo) di Alessandra Chiappori. L’autrice dialogherà con Loretta Marchi, storica ed esperta del territorio ligure. Il libro propone un viaggio attraverso i luoghi straordinari della Liguria, regione sospesa tra il mare vigoroso e ammaliante e il limite montuoso impervio e ombroso. Ne emerge una costellazione di storie e leggende che rendono la terra ligure tenace e schiva, ma al tempo stesso garbata e sorprendente. La guida si muove tra realtà e fantasia, offrendo un racconto che attraversa luoghi misteriosi e accattivanti, corredato da una mappa immaginifica che segnala i siti chiave descritti. Alessandra Chiappori, giornalista e dottore di ricerca in semiotica, ha già firmato opere come Torino di carta e 111 luoghi della Riviera dei fiori che devi proprio scoprire, consolidando un percorso editoriale dedicato alla cultura e al territorio. Loretta Marchi, già direttrice del Museo e della Biblioteca civica di Sanremo, porterà la sua competenza storica per arricchire il dialogo.

Domenica 30 novembre alle ore 17.30 sarà invece il Club per l’UNESCO di Sanremo a proporre un omaggio ad Alfredo. Attraverso filmati e interviste verrà ricostruita la collaborazione che portò alla mostra “Sanremo e l’Europa: l’immagine della città tra Otto e Novecento”, tenutasi nel 2018. Sarà un’occasione per rivivere momenti significativi e per rendere omaggio alla figura di Alfredo, protagonista di un percorso culturale che ha contribuito a valorizzare l’identità della città e il suo legame con l’Europa.

Gli incontri si inseriscono nel programma della mostra come momenti di approfondimento e di condivisione, capaci di intrecciare memorie personali e collettive con la narrazione di un territorio ricco di suggestioni. L’ingresso è libero e la cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare, per scoprire e riscoprire storie che appartengono al patrimonio culturale e umano della Liguria e di Sanremo.