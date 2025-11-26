Confcommercio Imperia festeggia 80 anni di attività al servizio delle imprese

Confcommercio Imperia celebra un traguardo storico: 80 anni di attività al fianco delle imprese del territorio. Le celebrazioni ufficiali si terranno domenica 30 novembre 2025, a partire dalle ore 9.30, presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia.
L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente provinciale Enrico Lupi, del Sindaco di Imperia Claudio Scajola, del Senatore Gianni Berrino e del Presidente della Regione Liguria Marco Bucci.
A seguire, un talk suddiviso in quattro sezioni ripercorrerà l’evoluzione economica e sociale della provincia di Imperia dal 1945 al 2025, grazie anche a testimonianze che daranno voce al tessuto economico locale.
L’anniversario rappresenta un’occasione per valorizzare la storia del territorio, riflettere sulle trasformazioni degli ultimi otto decenni e guardare con visione alle sfide future in un confronto aperto tra tessuto imprenditoriale ed istituzioni.