"Maestra e donna libera", Camporosso ricorda Lucia Corna

Camporosso ricorda Lucia Corna nell'anniversario della sua morte.

"Il 26 novembre 2015 ci lasciava Lucia Corna. 'Maestra e donna libera': così recita la targa della scuola a lei intitolata a Camporosso Mare, parole che raccontano la sua vita e il suo impegno" - ricorda il sindaco Davide Gibelli - "Lucia è stata insegnante, sindacalista, fondatrice dell’Associazione P.E.N.E.L.O.P.E., referente di Libera, assessora ai Servizi sociali e vicesindaco del suo e nostro Comune. Ha dedicato ogni giorno alla difesa dei valori democratici, dei diritti delle donne e dei più deboli".

"Camporosso ricorda una donna che ha vissuto con cuore, coraggio e passione, al servizio di una società più giusta e più umana. Un’attivista autentica, capace di trasformare i valori in gesti concreti e quotidiani. Come insegnante ha trasmesso ai suoi ragazzi l’importanza di legalità, giustizia e solidarietà, lasciando un segno profondo in chi l’ha conosciuta" - sottolinea il primo cittadino - "Grazie, Lucia, per la tua forza, il tuo esempio e la tua presenza che continua a guidarci. Il vuoto che hai lasciato è grande, ma lo è ancor di più l’eredità di impegno e amore che ci hai donato. Non ti dimenticheremo".