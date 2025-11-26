Solidarietà in azione: conclusa la distribuzione dei prodotti raccolti durante la Colletta Alimentare 2025

Una mattinata all’insegna della solidarietà e della collaborazione quella di ieri, quando è iniziata ufficialmente la distribuzione degli alimenti raccolti durante la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2025, svoltasi lo scorso 15 novembre. Anche il Lions Club Sanremo Host e il Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli hanno dato il loro contributo, impegnandosi presso il Carrefour di Bussana in collaborazione con il Banco Alimentare.

Grazie all’impegno congiunto dei volontari e alla generosità dei cittadini, saranno 14 le strutture del territorio che riceveranno i prodotti raccolti, raggiungendo così numerose persone e famiglie in difficoltà. La Colletta, che ha visto la partecipazione di diverse associazioni locali, ha rappresentato un momento di grande unione e attenzione verso chi vive situazioni di fragilità.

La raccolta e la successiva distribuzione rientrano nei progetti di service dei Lions, realizzati in sinergia con il Banco Alimentare per sostenere, a livello nazionale, chi ha bisogno di beni di prima necessità. Il momento più significativo dell’iniziativa è stata proprio la consegna ufficiale degli alimenti, simbolo concreto del valore che la solidarietà può generare quando associazioni e cittadini uniscono le forze.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito, anche con un piccolo gesto, a rendere possibile questa importante iniziativa: volontari, donatori e associazioni coinvolte. Grazie alla collaborazione tra il Lions Club Sanremo Host, il Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli e il Banco Alimentare, la Colletta Alimentare 2025 si è trasformata ancora una volta in un prezioso aiuto per molte famiglie del territorio, confermando il grande valore della generosità e della partecipazione attiva nella nostra comunità.