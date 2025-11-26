Sanremo, incarico professionale per la riqualificazione della copertura degli ex Bagni Diurni dell’Arenella

Il Comune di Sanremo compie un nuovo passo verso la valorizzazione e la messa in sicurezza dell’area degli ex bagni diurni interrati dell’Arenella. Il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni ha affidato un incarico professionale per la progettazione e la direzione dei lavori necessari a riqualificare la copertura della struttura. La struttura degli ex bagni diurni è attualmente chiusa al pubblico a causa delle condizioni della copertura, che rendono lo spazio sovrastante non fruibile. L’Amministrazione comunale ha espresso l’intenzione di mettere in sicurezza l’area, con l’obiettivo di restituire ai cittadini un luogo oggi inutilizzabile. Il finanziamento dell’opera deriva dall’avanzo di amministrazione libero 2024.

A seguito delle verifiche istruttorie, l’Amministrazione ha individuato nell’architetto Matteo Rossi, professionista iscritto all’Ordine degli Architetti di Imperia, il tecnico idoneo allo svolgimento dell’incarico di progettazione e direzione lavori. Il compenso previsto è pari a 7.000 euro. Il professionista ha presentato tutta la documentazione necessaria, comprese le dichiarazioni di regolarità contributiva, assenza di conflitti d’interesse e tracciabilità dei flussi finanziari. La Responsabile del Procedimento è l’architetto paesaggista Alessandra Pellegrino, mentre la firma della determinazione è del dirigente del Settore Lavori Pubblici, ing. Danilo Burastero.

Una volta stipulato il contratto – che avverrà tramite lettera commerciale, come previsto dal Codice degli Appalti – il professionista incaricato potrà avviare le attività progettuali. Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato a seguito della presentazione delle relative fatture, in conformità al disciplinare d’incarico. L’obiettivo finale è restituire alla città un’area sicura, riqualificata e pienamente fruibile, ponendo così fine alla lunga chiusura degli spazi sovrastanti gli ex bagni interrati dell’Arenella.