Concorso pubblico per 160 infermieri nelle ASL della Riviera Ligure di Ponente: pubblicato il bando ufficiale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2025 il nuovo Concorso Pubblico Unificato per l’Area Ottimale 1 “Riviera Ligure di Ponente”, volto all’assunzione a tempo indeterminato di 160 infermieri presso Asl 1 e Asl 2 della Regione Liguria. Il bando, approvato con deliberazione ASL1 n. 541 del 05/09/2025, rappresenta una delle principali procedure concorsuali regionali nel settore sanitario per numero di posti offerti.

La scadenza per l’invio della domanda è fissata al 22 dicembre prossimo alle 12. I 160 posti sono suddivisi in maniera paritaria tra le due aziende sanitarie. Sono inoltre previste riserve di legge: 48 posti riservati ai volontari delle Forze Armate (30%) e 24 posti riservati a chi ha concluso senza demerito il Servizio Civile Universale o Nazionale (15%). In caso di alto numero di candidature può essere introdotta una prova preselettiva e saranno pubblicate due graduatorie distinte per le due Asl. La graduatoria rimarrà valida per il periodo previsto dalla normativa e potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato.

I vincitori saranno assunti con contratto a tempo indeterminato del Comparto Sanità ed è previsto: periodo di prova, obbligo di permanenza per almeno cinque anni, verifica di idoneità fisica e condizioni economiche stabilite dal CCNL vigente. Il nuovo concorso per 160 infermieri nelle Asl della Riviera Ligure di Ponente rappresenta un’importante opportunità per tutti i professionisti sanitari che desiderano entrare stabilmente nel Servizio Sanitario Regionale ligure. L’articolata procedura concorsuale, interamente digitalizzata, garantisce trasparenza, tracciabilità e accesso meritocratico.