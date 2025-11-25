Israele tra attualità, informazione e disinformazione: a Sanremo conferenza con David Elber e Alex Zarfati (Foto)

Israele tra attualità, informazione e disinformazione è stato il tema al centro della conferenza proposta dall'associazione culturale Italia-Israele Ventimiglia Sanremo International all'hotel Des Anglais a Sanremo.

Due i relatori dell'incontro: David Elber e Alex Zarfati. "Continuano gli incontri presso l’hotel Des Anglais" - fanno sapere gli organizzatori - "Domenica si è tenuto un evento dal tema di scottante e d'attualità. I due relatori, si sono alternati con interessanti spiegazioni sul momento storico che sta vivendo Israele. David Elber, storico indipendente che svolge attività sull’antisemitismo e sulla storia di Israele ed è relatore a incontri di storia europea, italiana e del Medioriente, ha parlato delle basi giuridiche che sottendono la nascita dello Stato di Israele approfondendo e spiegando le discordanze e la disinformazione che impera oggi nella comunicazione mentre Alex Zarfati, fondatore e presidente del Progetto Dreyfuss, è consigliere della comunità ebraica di Roma e dell'Unione delle comunità ebraiche di Roma (UCEI) e ha affascinato il pubblico spiegando le modalità per la produzione delle fake news riguardo la situazione geopolitica attuale e il modo per contrastarle".

Ha moderato l’incontro Alessio Rossi, segretario dell’associazione. "Si è convenuto che la sfida sia essenzialmente culturale: un’informazione seria porta a compiere azioni corrette" - dice il presidente Maria Teresa Anfossi, che, chiudendo il lavori, ha ringraziato i relatori per le loro relazioni puntuali e cristalline. La serata è terminata con un momento conviviale. Tra i presenti vi era anche il senatore Gianni Berrino.