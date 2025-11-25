Giornata contro la violenza sulle donne: Impresa Donna Confesercenti Imperia promuove prevenzione e ascolto nei luoghi di lavoro

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Impresa Donna Confesercenti della provincia di Imperia ha organizzato un momento di riflessione e confronto dedicato alle imprenditrici e ai professionisti del territorio. Un incontro pensato per spostare l’attenzione dalla sola repressione alla prevenzione attiva, attraverso il ruolo centrale che imprese e ambienti di lavoro possono assumere.

“Riteniamo – dichiara la presidente provinciale di Impresa Donna Imperia, dr.ssa Erika Martini – che l'ambiente lavorativo, l’attività d’impresa e la qualità delle relazioni interpersonali e professionali possano diventare strumenti concreti di libertà e prevenzione contro ogni forma di violenza. Siamo convinte che la sicurezza e l'autonomia di una donna passino innanzitutto attraverso la sua indipendenza economica. Ma c'è di più: la vera prevenzione comincia dal modo in cui impariamo a lavorare insieme, ad ascoltarci e a costruire la fiducia reciproca nei nostri luoghi di lavoro.”

L’associazione sottolinea come un contesto professionale equo, inclusivo e rispettoso delle differenze contribuisca a ridurre le vulnerabilità individuali, generando un clima di comunità capace di proteggere e sostenere. Impresa Donna Confesercenti annuncia inoltre che le iniziative proseguiranno con nuovi appuntamenti dedicati alla condivisione di buone pratiche aziendali, alla promozione dell’etica d’impresa e alla costruzione di relazioni basate sulla fiducia. L’obiettivo è contribuire, anche attraverso l’imprenditoria, a contrastare le dinamiche di potere che spesso sono all’origine della violenza di genere.

“Promuoviamo l’ascolto nelle imprese – conclude l’associazione – per costruire insieme un futuro fondato sul rispetto e sulla piena realizzazione delle opportunità.”