Sanremo: Ruffini-Aicardi, al via gli Open Day per Turismo e Sociosanitario con visite, incontri e orientamento per le famiglie

Come ogni anno, l’IIS Ruffini-Aicardi rinnova il proprio impegno nelle attività di orientamento rivolte agli studenti delle scuole medie del territorio. Oltre a partecipare alle iniziative organizzate dagli istituti comprensivi, la scuola propone una serie di eventi dedicati presso le proprie sedi. In particolare, per i corsi Istituto Tecnico per il Turismo e Professionale per i Servizi alla Sanità e Assistenza Sociale, sabato prossimo dalle 10 alle 16, si terrà presso la sede del Mercato dei Fiori di Bussana – Valle Armea il primo Open Day, che sarà poi replicato il 13 dicembre e il 17 gennaio.

Durante questi appuntamenti, gli studenti e le loro famiglie avranno l’opportunità di visitare gli ambienti scolastici e di incontrare docenti e allievi, che presenteranno le peculiarità dei due indirizzi di studio. Lo staff dell’orientamento sottolinea: “In virtù dell’autonomia scolastica, ogni istituto può differenziare la propria offerta formativa. Il Ruffini-Aicardi, attento alle esigenze dell’utenza e del mercato del lavoro, propone una serie di curvature e progetti che arricchiscono il curriculum dello studente”. Per il Tecnico Turistico si punta a potenziare le competenze linguistiche, inserendo la terza lingua straniera già nel biennio e offrendo opportunità di stage linguistici all’estero.

Per il Professionale Sociosanitario, invece, sono attive le curvature pedagogica e sanitaria, oltre alla convenzione con il settore della formazione regionale che consente di conseguire anche la qualifica OSS. Durante le giornate di Scuola Aperta, saranno forniti chiarimenti anche sulle possibilità post-diploma, dal proseguimento universitario ai nuovi ITS, fino agli sbocchi nel mondo del lavoro. Per esigenze particolari è possibile contattare la referente per l’orientamento, prof.ssa Katya RendaPaolino, al numero 0184 541148.