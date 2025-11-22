Sanremo Stefano al Mare: oggi pomeriggio nella Sala polivalente la presentazione del libro “Ho ancora spazio nel mio cuore” di Vittoria Poggi,

Sarà presentato questo pomeriggio alle 17, nella Sala polivalente di Santo Stefano al Mare, il libro “Ho ancora spazio nel mio cuore” di Vittoria Poggi, pubblicato da Edizioni Lir (Piacenza). Un’opera intensa, nata dal bisogno dell’autrice di dare voce al dolore per la prematura perdita del padre e al lungo percorso di paura, speranza e sofferenza vissuto accanto a lui.

"Tutto ebbe inizio in un giorno di marzo del 2022 – racconta Poggi – quando, dopo aver deciso di interrompere gli studi universitari, incontrai una mia docente che era stata anche il medico di mio padre al San Matteo di Pavia. Parlare con lei fece riaffiorare il cammino condiviso con papà: gli anni durissimi della malattia, il trapianto e infine il distacco. Un’esperienza che aveva segnato profondamente me e la mia famiglia". Fu proprio quella docente a incoraggiarla a scrivere: "Dovresti raccontarla questa storia, perché potrebbe far del bene a te e anche ad altri".

Da quel suggerimento è nato il libro, che rappresenta per Vittoria un percorso di elaborazione e, allo stesso tempo, un messaggio di coraggio per chi affronta situazioni simili. Oggi la giovane ha intrapreso gli studi di infermieristica, una scelta maturata anche grazie alla difficile esperienza familiare e al desiderio di restituire agli altri il sostegno ricevuto.