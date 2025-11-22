Sanremo, la Lega Navale rinnova l’impegno contro la violenza sulle donne: grande partecipazione alla pedalata simbolica

La Lega Navale Italiana di Sanremo ha confermato anche quest’anno il proprio impegno nella sensibilizzazione contro la violenza sulle donne organizzando la tradizionale pedalata da Sanremo ad Arma di Taggia, un appuntamento ormai consolidato che unisce sport, comunità e solidarietà.

L’iniziativa, svoltasi nel pomeriggio con ritrovo alle 14.30 presso la sede della Lega Navale in via Salvo d’Acquisto, ha visto una partecipazione particolarmente numerosa. Cittadini, volontari, soci e sostenitori dell’associazione si sono uniti per percorrere insieme il tragitto, trasformando una semplice pedalata in un gesto collettivo di consapevolezza e vicinanza alle vittime di violenza. Accanto al presidente della Lega Navale di Sanremo, Ulrico Martinelli, all’ex presidente Alessandro Diliberto e ai molti membri dell’associazione, ha partecipato all’evento anche il vicesindaco di Sanremo, Fulvio Fellegara, sottolineando l’importanza del messaggio trasmesso.

“Si tratta della prima delle molte iniziative che si terranno nel corso di questa settimana dedicata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – ha dichiarato Fellegara –. Un momento di impegno, presenza e riflessione. Ringrazio di cuore la Lega Navale di Sanremo per aver promosso ancora una volta questa importante manifestazione”. Come gesto simbolico, tutti i partecipanti hanno indossato un indumento rosso, colore che rappresenta la lotta contro la violenza di genere e il ricordo delle vittime. Una scelta semplice ma di forte impatto visivo, capace di trasmettere un messaggio chiaro e immediato.

La pedalata ha segnato l’apertura della settimana di eventi e iniziative che porteranno la città di Sanremo a unirsi idealmente alla ricorrenza del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un percorso di sensibilizzazione che continua a coinvolgere istituzioni, associazioni e cittadini in un fronte comune contro ogni forma di violenza.