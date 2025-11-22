La LEIDAA di Savona annuncia l’apertura di due nuovi rifugi a Sanremo e Ventimiglia: nascono i “Rifugi della Gioia”

La LEIDAA Savona e Provincia celebra un traguardo storico: l’apertura di due nuovi rifugi dedicati agli animali in difficoltà, uno a Sanremo e uno a Ventimiglia. Le strutture, che verranno ufficialmente battezzate come “Rifugio della Gioia di LEIDAA Savona e Provincia e Capoluogo”, rappresentano un sogno realizzato dopo anni di impegno costante per il benessere animale.

Riccardo Benetti, presidente dell’associazione, racconta con emozione il lungo percorso che ha portato a questo risultato: «Da anni mi batto per portare benessere a 365 gradi. Ci occupiamo di raccolte alimentari destinate alle colonie feline, ai gattini, e sosteniamo anche realtà come l’ENPA di Savona. Nel nostro lavoro non dimentichiamo le persone in difficoltà: aiutiamo anche loro, sostenendo i loro amici a quattro zampe quando non riescono ad arrivare a fine mese. Raggiungere questo obiettivo è per me un sogno che inseguivo da tempo».

I nuovi rifugi si distinguono per un’impostazione innovativa: niente gabbie, ma ampi spazi verdi immersi nelle colline di Sanremo e Ventimiglia, pensati come veri e propri angoli di paradiso per animali anziani o bisognosi di cure e affetto. «Qui — prosegue Benetti — ospiteremo piccole anime che meritano serenità, amore e dignità. È un’oasi dedicata a loro, dove potranno ritrovare felicità e vivere gli ultimi anni nel miglior modo possibile».

I “Rifugi della Gioia” saranno aperti anche alle visite, con l’obiettivo di creare un luogo d’incontro tra volontari, adottanti e sostenitori. Benetti esprime infine la sua gratitudine per il sostegno ricevuto dall’attuale Presidente nazionale della LEIDAA, l’onorevole Michela Vittoria Brambilla: «La ringrazio di cuore per la fiducia che mi ha dato sin dal primo giorno. È anche grazie al suo supporto che oggi possiamo festeggiare questo risultato».

Con questi due nuovi spazi, la LEIDAA Savona e Provincia apre un nuovo capitolo nel suo impegno in difesa degli animali e guarda già al futuro, sognando l’apertura di ulteriori rifugi sul territorio.