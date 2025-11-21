Salute visiva: in Liguria esenzione ticket e screening gratuiti. L’Ordine TSRM e PSTRP: “La strada è la sanità di prossimità”

L’Ordine delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Genova, Imperia e Savona accoglie positivamente il nuovo provvedimento della Regione Liguria che introduce l’esenzione del ticket per prestazioni diagnostiche e terapeutiche rivolte alle persone assistite con maculopatia essudativa. Contestualmente, prende il via anche lo screening gratuito tramite OCT (Tomografia a coerenza ottica) eseguibile direttamente in farmacia per favorire la diagnosi precoce delle principali patologie oculari.

“È un passo importante – commenta il presidente dell’Ordine, Antonio Cerchiaro – che consente una presa in carico più tempestiva e appropriata dei cittadini, soprattutto dei più fragili, e valorizza il ruolo delle professioni sanitarie impegnate nella tutela della salute visiva, a partire dagli Ortottisti. Portare esami avanzati come l’OCT in un contesto di prossimità rappresenta un’opportunità strategica per intercettare precocemente patologie oculari spesso invalidanti, contribuendo a preservare qualità di vita e autonomia delle persone assistite”.

Soddisfazione anche dalla Commissione di albo degli Ortottisti, che ha contribuito alla pianificazione del progetto. “Il lavoro è durato otto mesi, un percorso complesso che ha richiesto impegno e dedizione – spiega la presidente, Monica Ciarlanti – e il successo è frutto della collaborazione tra professionisti e istituzioni. Sono particolarmente felice che il progetto veda la luce proprio nell’anno in cui celebriamo il 70° anniversario della professione di Ortottista”. Numerosi professionisti hanno già aderito, e ora – aggiunge – “ci attende un grande impegno, che affronteremo con entusiasmo per offrire un servizio utile e necessario alla popolazione”.

L’Ordine TSRM e PSTRP ribadisce la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni regionali affinché iniziative di sanità di prossimità come questa possano essere estese anche ad altre professioni sanitarie, contribuendo a rafforzare il sistema sanitario ligure e a fornire risposte concrete ai bisogni dei cittadini, ottimizzando tempo e risorse.