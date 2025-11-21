Orientamenti, l'assessore Marco Scajola al Festival con il maestro Christian Lavernier: "Talento ligure riconosciuto nel mondo"

L’assessore regionale Marco Scajola ha incontrato al Festival Orientamenti il chitarrista imperiese Christian Lavernier, musicista di rilievo nel panorama internazionale. Lavernier, in duo con Jacopo Baboni Schilingi, porta avanti una ricerca artistica che unisce musica, nuove tecnologie e sperimentazione, offrendo al pubblico un approccio innovativo e profondamente contemporaneo. Durante l’evento, l’assessore Scajola ha ricordato il legame personale e professionale che lo unisce al maestro Lavernier, dichiarando: «Il Festival Orientamenti è un punto di riferimento per migliaia di giovani che si affacciano al loro futuro. Avere come ospite il maestro Christian Lavernier è stato, per tanti ragazzi che sognano la musica, qualcosa di davvero speciale».

Scajola ha ripercorso anche un momento importante del loro passato comune: «Quando ero assessore comunale a Imperia organizzammo insieme “Classica in Anfiteatro”, un festival musicale che per diversi anni divenne un punto di riferimento per molti giovani artisti. Ritrovarlo a Orientamenti è stato emozionante: non più due ragazzi agli inizi, ma due adulti cresciuti che hanno portato avanti il loro impegno nell’amministrazione pubblica e nella musica». L’assessore ha inoltre sottolineato il ruolo fondamentale dei fondi europei: «Grazie ai fondi europei FSE, offriamo strumenti, incontri e opportunità indispensabili per compiere scelte consapevoli. Investire nei giovani significa costruire una comunità più solida e dinamica». Nel corso della sua lectio, Christian Lavernier ha condiviso con studenti e studentesse il proprio percorso artistico e professionale. Al centro del suo intervento, il valore della formazione, della disciplina creativa e dell’innovazione nella musica contemporanea. Un incontro che ha offerto ai giovani uno sguardo diretto sul mondo dell’arte di oggi e sulle possibilità che nascono dall’incontro tra strumenti tradizionali e tecnologie avanzate.

A seguire, il pubblico ha assistito alla matinée Wolf 1069, una performance unica nel suo genere. Protagonista, La Soñada, la chitarra undici corde creata per Lavernier, che dialoga con la musica informatica capace di trasformare in suono i movimenti corporei di Jacopo Baboni Schilingi. Un viaggio sonoro che attraversa epoche e stili, approdando a linguaggi completamente nuovi. L’incontro si inserisce nel vasto palinsesto di Orientamenti 2025, che anche quest’anno coinvolge migliaia di studenti liguri offrendo attività formative, culturali e laboratoriali pensate per supportarli nelle scelte scolastiche e professionali. Un appuntamento che si conferma fondamentale per costruire una visione consapevole del proprio futuro.