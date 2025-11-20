Sanremo: grande successo per l’evento sulla palma datteri con danza del ventre (Foto)

Successo di pubblico e grandi emozioni all’evento di mercoledì 19 novembre presso il Floriseum di Sanremo: “La Palma da datteri, albero della vita”, un evento che ha celebrato la palma da datteri come simbolo di storia, cultura e spiritualità del Mediterraneo e della Riviera ligure.

Il fondatore e presidente della Fondazione l’Uomo e il Pellicano Alberto Guglielmi Manzoni ha introdotto l’iniziativa, illustrando natura, scopi e attività della fondazione. Guglielmi Manzoni e il botanico Claudio Littardi hanno guidato i presenti in un affascinante viaggio tra botanica, domesticazione, coltivazione, simbologia e sacralità della palma nelle antiche civiltà.

Il botanico Claudio Littardi, in modo avvincente e appassionato, ha spiegato come fin dalla notte dei tempi, questo albero emblematico ha rappresentato un ponte tra l’umanità e i misteri della vita, evocando fertilità, longevità e vittoria: emblema del caldo Sud, la palma si è fusa con il sole e il mare, componendo l’iconico paesaggio mediterraneo. Prima, durante e al termine della conferenza ci sono stati momenti di danza del ventre ispirata agli antichi riti di fertilità mesopotamici, greci e andalusi, che hanno celebrato la femminilità e il ciclo della vita. Le brave danzatrici Licia, Loredana, Cinzia, Stefania, Tiziana della Scuola di danza Orientale e Indiana Bollywood ‘Nadija’s Oriental Dancers’ si sono esibite sulle note delle tradizionali musiche folkloristiche Muwashshah e Raks al-Sayya, culminando con la suggestiva coreografia dei ‘lumini’, accompagnata dalla celebre ‘Desert Rose’ di Sting”.

Il pomeriggio è stato arricchito dalla lettura di poesie dedicate alle palme di Sanremo, scritte dal poeta sanremasco Lionello Brea capace, come sempre, di emozionare con la sua profondità e sensibilità.

A conclusione dell’evento, i partecipanti hanno potuto gustare diverse varietà di datteri e assaporare un delizioso dolce preparato dalla signora Gabriella Berardinelli con i succosi frutti del deserto, aiutata dalla past president di FIDAPA Sanremo Gabriella Imperlini, dalla signora Olimpia Delmotto e dalla signora Dina Barla De Guglielmi. Ad alcuni di coloro che, dando un libero contributo, hanno partecipato all’estrazione dei numeri della lotteria, sono state donate una riproduzione artistica o una copia di un libro sulle palme.

L’iniziativa era promossa dalla Fondazione L’Uomo e il Pellicano, ha avuto il patrocinio del Comune di Sanremo ed era in collaborazione con la Scuola di danza Orientale e Indiana Bollywood ‘Nadija’s Oriental Dancers’ (CID UNESCO), il Rotary Club Sanremo, FIDAPA sezione Sanremo, l’UNITRE di Sanremo, l’Associazione Internazionale Alfred Nobel - Sanremo.

Dichiara infine Guglielmi Manzoni: “Il prossimo evento nel Ponente ligure con la Fondazione l’Uomo e il Pellicano sarà sabato 6 dicembre alle ore 16.30 presso la ex chiesa Anglicana di Bordighera e sarà un evento musicale benefico con il trio De Franceschina favore di AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) per sostenere famiglie con malati di SLA del nostro territorio.