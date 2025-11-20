OpenOrchestra domenica prossima in concerto a Camporosso: un evento internazionale tra musica e liuteria

Domenica prossima alle 18:30, il Centro Polivalente G. Falcone di Camporosso ospiterà un appuntamento musicale di grande rilievo: il concerto dell’OpenOrchestra, diretta dal maestro Marco Reghezza, organizzato in occasione dell’apertura della mostra internazionale e del concorso di liuteria per strumenti ad arco, in programma dal 23 al 28 novembre.

L’OpenOrchestra, formazione ormai prossima a festeggiare vent’anni di attività, è composta oggi da quasi cinquanta musicisti. Per l’occasione, proporrà un programma ricco e variegato che spazia da Shostakovich a Puccini, da Saint-Saëns a Mussorgsky, includendo inoltre composizioni di Reghezza, Cebic, Mihovilic, Mauri, Mozart, Fauré, Grieg ed Elgar. Una selezione che testimonia la versatilità dell’ensemble e la volontà di offrire al pubblico un percorso musicale internazionale e di ampio respiro. Gli archi dell’orchestra – violini e viole – sono attualmente affidati al prof. Salvatore Burgio, mentre la sezione dei flauti è guidata da Antonella Bini, figura di rilievo nel panorama flautistico nazionale. Negli ultimi mesi la formazione ha ottenuto riconoscimenti significativi, con esecuzioni trasmesse dalla Radio Nazionale Croata (HRT), da Radio Vaticana, da TeleRadioPace e dalla Televisione della Chiesa Luterana Italiana (CELI).

Recentemente, l’OpenOrchestra si è esibita in due prestigiosi contesti internazionali: il Festival Internazionale di Musica Classica della Croazia (18 maggio 2025) e il Teatro Carlo Felice di Genova (26 aprile), nell’ambito del Festival del Compositore, confermando ancora una volta la propria crescita artistica e l’apprezzamento del pubblico europeo. La serata inaugurale della mostra e del concorso di liuteria – patrocinati dal Comune di Camporosso, Assessorato Cultura e Manifestazioni, in collaborazione con l’Associazione Aquilone – rappresenta un crocevia culturale di grande interesse. Saranno infatti presenti espositori provenienti da Cina, Australia, Polonia, Stati Uniti, Spagna, Francia e Italia, riuniti per celebrare l’arte e la maestria artigiana nella costruzione degli strumenti ad arco.

L’ingresso è libero sia per il concerto sia per la mostra, un’occasione imperdibile per avvicinarsi a un mondo in cui tradizione, ricerca e musica si incontrano in un connubio affascinante.