“Assolto o colpevole”: il teatro diventa esperienza intima e morale con i 'Donatori di Teatro'

Il gruppo Donatori di Teatro (DdT) torna in scena con “Assolto o colpevole”, un progetto firmato da Enrico Cenderelli, autore dei testi e regista dell’allestimento. L’esordio è fissato per domenica 23 alla Federazione Operaia di Sanremo (Fos), con tre programmazioni previste alle 17, 18 e 21. La formula dello spettacolo è decisamente originale e punta a rendere ogni replica un’esperienza unica. Gli spettatori, da un minimo di 12 a un massimo di 24, assisteranno alle performance di 12 attori, incontrandoli uno alla volta, in un percorso individuale che ribalta la tradizionale relazione tra pubblico e interpreti. “Di fatto un attore per ogni spettatore a rotazione”, sottolinea Cenderelli.

Al centro, storie di vita che talvolta sfiorano o attraversano il confine del crimine. «Si tratta – spiega il regista – di vicende che chiedono allo spettatore di diventare più che semplice testimone: è giudice, giurìa, coscienza che ascolta, interpreta e decide. È colpevole? È innocente?». Accanto agli attori, saranno presenti anche un giudice – che prenderà solo atto delle decisioni del pubblico –, un agente e due musicisti. Per sostenere la particolare struttura dello spettacolo, Cenderelli ha coinvolto oltre venti attori, così da poter garantire sostituzioni anche nel corso della stessa giornata. «È uno spettacolo intimo e provocatorio – aggiunge – dove l’arte teatrale incontra l’introspezione e il dubbio morale. Ogni replica è unica come lo sguardo di chi osserva».

La prenotazione è obbligatoria, ai numeri 333 6155989 e 342 7228315. L’intero incasso sarà devoluto in beneficenza. Dopo il debutto sanremese, “Assolto o colpevole” sarà replicato con gli stessi orari nelle seguenti date:

- domenica 30 al Teatro San Rocco di Vallecrosia

- domenica 14 dicembre al Teatro dell’Albero di San Lorenzo

- sabato 20 dicembre alla Chiesa Anglicana di Ventimiglia

I fondi raccolti saranno destinati, di volta in volta, a Emergency, Medici Senza Frontiere e Associazione Oasi Angeli. Un incontro tra teatro, solidarietà e riflessione morale che promette di lasciare un segno profondo in chi vi partecipa.