Arma di Taggia: domani sera 'Teatro a 360 gradi n. 3' tra risate, emozioni e solidarietà al Teatro Parrocchiale

Domani sera alle 21, il Teatro parrocchiale di Arma di Taggia ospiterà “Teatro a 360 gradi n. 3”, una serata che promette di abbracciare tutte le sfumature dell’arte teatrale. Lo spettacolo offrirà al pubblico un ricco ventaglio di recitazione — comica e drammatica — accompagnata da momenti musicali e interpretazioni canore, il tutto nella cornice accogliente del piccolo ma funzionale teatro messo a disposizione da don Alessio Antonelli.

A calcare il palcoscenico sarà un gruppo di amici, già impegnati in diverse compagnie teatrali della provincia. Tra loro Lorena Bonifetto, Maria Teresa Paolino, Graziella Tufo, Marco Silvano Corradi, Gioacchino Logico, Marino Longo e Gian Piero Piombo, affiancati per l’occasione dagli ospiti Annamaria Amalberti, Gianpietro Lorenzato, Angelo Del Giudice e dal giovanissimo attore Noà Franceschelli, appena tredicenne. A presentare la serata sarà il giornalista Gianni Micaletto.

Il programma prevede una serie di pièce divertenti pensate per regalare risate e leggerezza, alternate a due momenti più intensi e toccanti, capaci di emozionare e coinvolgere profondamente il pubblico. Non mancheranno inoltre celebri brani musicali interpretati dal vivo. Molti degli artisti presenti sono ben conosciuti dagli appassionati di teatro della Riviera e spesso partecipano a spettacoli anche fuori regione. La serata avrà anche un importante risvolto solidale: saranno raccolti fondi a favore di AIM Liguria – Associazione Italiana Miastenia e Malattie Immunodegenerative Amici del Besta ODV, rappresentata in Liguria da Romina Labartino. Un’occasione, dunque, per unire cultura, intrattenimento e impegno sociale.

“Teatro a 360 gradi n. 3” si preannuncia come un appuntamento imperdibile per chi ama lo spettacolo dal vivo e desidera trascorrere una serata all’insegna dell’arte e della solidarietà, sostenendo al contempo una causa di grande valore.