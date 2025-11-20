Ventimiglia, perdita d'acqua in corso Francia: iniziati i lavori (Foto)

Sono iniziati, questa mattina, i lavori nell'area in cui ieri si era verificata una perdita d'acqua in corso Francia a Ventimiglia.

Tecnici e operai di Rivieracqua hanno analizzato la situazione per capire l'entità del danno e poi con una ruspa hanno iniziato a scavare a lato della strada nel punto in cui era fuoriuscita l'acqua, tra il marciapiede e il parcheggio vicino alla fermata piazza Costituente.

L'intervento, necessario per riparare il danno, è stato segnalato con l'apposita cartellonistica.