La Liguria porta il meglio del suo turismo MICE a IBTM World 2025, Lombardi "Opportunità strategica per consolidare la reputazione"

La Liguria torna sotto i riflettori della scena internazionale con la partecipazione a IBTM World 2025, una delle più importanti fiere globali dedicate al settore MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), in programma fino al 20 novembre al centro congressi Fira Barcelona Gran Via. All’interno del padiglione ENIT–Italia, il Consorzio Meet in Liguria, sostenuto dalla Regione attraverso un’azione di co-marketing, presenta a buyer e operatori un’offerta compatta ma altamente diversificata, capace di combinare mare, borghi storici, città d’arte, strutture congressuali e un entroterra ricco di location esclusive.

Grazie all’agenda di appuntamenti programmati, la delegazione ligure avrà l’opportunità di incontrare decine di professionisti provenienti da tutto il mondo, interessati a destinazioni che garantiscano qualità, accessibilità, identità territoriale e un forte impatto scenico.

“La presenza a IBTM World è un’opportunità strategica per consolidare la reputazione delle nostre riviere come mete ideali per eventi, congressi, incentive e meeting aziendali – dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi –. Essere a Barcellona rappresenta un tassello rilevante nel percorso di sviluppo del comparto MICE regionale, considerato una leva fondamentale per la diversificazione dei flussi turistici e la destagionalizzazione: sono sempre di più, infatti, le coppie italiane o straniere che scelgono location nella nostra regione per coronare il loro amore”.

Durante la tre giorni, la Liguria promuove le proprie potenzialità da Ponente a Levante, mettendo in risalto un territorio in grado di concentrare in pochi chilometri un ventaglio di soluzioni difficilmente replicabile altrove: hotel di fascia alta, centri congressi, dimore storiche, spazi culturali, boutique hotel, destinazioni balneari e località perfette per esperienze outdoor.

La presenza nello spazio ENIT–Italia sottolinea inoltre la volontà della Regione di rafforzare la collaborazione con le principali realtà nazionali del turismo congressuale, in un contesto che richiama ogni anno oltre 13.000 professionisti e più di 2.500 espositori da tutto il mondo.

L’obiettivo, al termine della fiera, è trasformare gli incontri programmati in nuove collaborazioni e opportunità di business per tutto il comparto, consolidando ulteriormente la competitività della Riviera Italiana nel mercato internazionale degli eventi.