“I giardini incantati del mare”, Camporosso inaugura un pannello informativo dedicato alla Cymodocea nodosa (Foto e video)

Camporosso inaugura un pannello informativo dedicato alla Cymodocea nodosa realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale e con l’associazione Natura Intemelia. La cerimonia ufficiale è avvenuta questa mattina sulla spiaggia di Camporosso, nei pressi dell'Oasi del Nervia, alla presenza di autorità civili, della Capitaneria di Porto, di Natura Intemelia, di Italia Nostra, dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai e degli studenti. Il pannello idealmente completa così il “muro del mare”, che racconta l’importanza naturalistica della particolare zona compresa tra la foce del torrente Nervia e la spiaggia.

“I giardini incantati di Camporosso: alla scoperta della Cymodocea nodosa” è stata, perciò, un’uscita esplorativa, che segue alle lezioni in classe, per far osservare da vicino flora e fauna peculiare della zona ai bambini delle scuole di Camporosso e Ventimiglia. E' seguita, infatti, una bio-passeggiata con pulizia della spiaggia.

L'iniziativa rientrava nel calendario di attività educative promosse dal progetto “I giardini incantati del mare” a chiusura del ciclo didattico iniziato nelle classi di Camporosso durante lo scorso anno scolastico e proseguito ora con Ventimiglia nelle settimane scorse. "Per il progetto 'I giardini incantati del mare' l’installazione del pannello è un risultato speciale dopo il ciclo educativo che ha visto coinvolte tantissime classi della primaria di Camporosso e che si è esteso anche alle zone limitrofe" – dice la biologa marina Monica Previati – "Dopo gli incontri tra turisti e cittadini svolti proprio in prossimità della spiaggia, ora coroniamo questo percorso con l’installazione di un pannello che ci porta sott’acqua a conoscere da vicino la biologia della pianta marina che il progetto ha studiato e mappato, Cymodocea nodosa. Speriamo che questa nuova piccola ma importante tappa contribuisca alla divulgazione, attività che, oltre alle azioni di mappatura e ripristino, è essenziale per diffondere sempre più la cultura del rispetto del mare".

“I giardini incantati del mare” è un progetto di Ubica (Underwater bio-cartography), società di ricerca marina subacquea e monitoraggio ambientale, lanciato in collaborazione con il comune di Camporosso, sostenuto con i fondi Otto per Mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai e svolto in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente, e con Reef Check Italia (RCI) onlus, associazione scientifica non lucrativa dedicata alla protezione e al recupero delle scogliere del Mediterraneo e di tutte le aree coralline. Oltre agli incontri di educazione ambientale con le scuole, il progetto prevede di mappare e descrivere il prato di Cymodocea nodosa presente di fronte allo specchio acqueo del comune di Camporosso, e un più ampio ventaglio di iniziative pensate per coinvolgere cittadini e turisti.