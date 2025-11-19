Sanremo: consegnati all’Istituto Calvino i primi filtri di acqua nell’ambito del progetto “Liberi dalla Plastica”

A seguito dell’adesione al progetto “Liberi dalla Plastica”, che vede coinvolti i comuni del Bacino Sanremese, sono stati donati questa mattina alla secondaria di primo grado dell’Istituto Italo Calvino (via Volta) i primi filtri da installare nei rubinetti della scuola.

Un elemento chiave del progetto, infatti, è costituito dal coinvolgimento dei giovani e degli istituti scolastici. Parallelamente alla consegna dei filtri per gli erogatori, gli studenti sono stati coinvolti in un incontro didattico, coordinato da Liberi dalla Plastica, volto alla sensibilizzazione sul tema ambientale per rendere le future generazioni portavoce di un messaggio sostenibile e farle diventare protagoniste del cambiamento per un futuro più green.

“Si tratta di un progetto finalizzato alla riduzione del consumo di plastica monouso - dichiarano il vicesindaco Fulvio Fellegara e l’assessore all’ambiente Ester Moscato-. Un passo importante verso una comunità più rispettosa dell'ambiente, capace di contribuire in maniera significativa alla salvaguardia dell’ecosistema. Una soluzione ecologica per eliminare il consumo di acqua in bottiglie e abbracciare uno stile di vita più sostenibile”.

Il progetto proseguirà, con le medesime modalità operative, nelle altre scuole del Bacino Sanremese, partendo da Coldirodi e Taggia.