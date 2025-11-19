Sanremo: venerdì prossimo Paolo Crepet fa tappa all'Ariston con “Il Reato di Pensare”

Venerdì alle 21 il Teatro Ariston di Sanremo ospiterà un appuntamento di grande rilievo culturale e sociale: Paolo Crepet, celebre psichiatra, sociologo e scrittore, sarà protagonista dello spettacolo-evento “Il Reato di Pensare”. Una serata che promette di scuotere coscienze e di aprire un dibattito profondo sul valore della libertà intellettuale in una società sempre più segnata da condizionamenti e autocensure.

Il tema centrale affrontato da Crepet è quello della libertà di pensiero, oggi minacciata da schemi ideologici, pressioni sociali e nuove forme di controllo invisibili. Attraverso un linguaggio diretto e incisivo, lo psichiatra denuncia come l’immaginazione e la creatività rischino di essere ridotte a frammenti insignificanti da un sistema che tende a normalizzare e inibire le idee. La riflessione si concentra sulla censura autoindotta, alimentata dalla paura e dal peso del “politicamente corretto”, che finisce per bloccare la spontaneità e la capacità critica.

Crepet invita il pubblico a interrogarsi sul pericolo di diventare replicanti, incapaci di esercitare il libero arbitrio, e sottolinea come solo il coraggio del pensiero possa preservare l’autenticità e aprire la strada a un futuro libero e non omologato. “Il Reato di Pensare” diventa così un monito a difendere l’originalità e la disobbedienza intellettuale, opponendosi a chi vorrebbe imporre dogmi e controllare la mente umana. Lo spettacolo, prodotto da Charlotte Spettacoli, fa parte di una tournée nazionale e la tappa di Sanremo rappresenta un momento di particolare rilievo per il territorio ligure, che accoglie un evento capace di unire riflessione filosofica, impegno civile e forza teatrale.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale del Teatro Ariston, su TicketOne e presso la biglietteria del teatro. Gli orari di apertura sono dalle 17.00 alle 21.00 tutti i giorni, con aperture straordinarie giovedì e venerdì anche dalle 10 alle 13. I prezzi di ingresso, comprensivi di prevendita, sono: platea € 55 – 51 – 45; galleria € 45 – 43 – 40. Una serata che si annuncia intensa e coinvolgente, in cui Paolo Crepet guiderà il pubblico in un viaggio coraggioso dentro il valore del pensiero libero, ricordando che la vera rivoluzione parte dalla mente e dalla capacità di immaginare senza catene.