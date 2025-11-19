Parma protagonista dei nuovi spot “Tutti cantano Sanremo”: oggi pomeriggio il flash mob in piazza Garibaldi (Foto)

La città di Parma è una delle sei città italiane al centro dei promo “Tutti cantano Sanremo”, la nuova campagna Rai ideata dalla Direzione Comunicazione per lanciare la 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Le riprese si sono svolte oggi, in Piazza Garibaldi, dove cittadini e passanti hanno partecipato a un grande flash mob musicale.

Il pubblico ha cantato due brani legati alla storia del Festival: “Incoscienti Giovani” di Achille Lauro (2025) e il classico “Un’Avventura” di Lucio Battisti (1969). A guidare la scena il Conservatorio Arrigo Boito, diretto dal maestro Massimo Cavalli, con circa cinquanta musicisti impegnati in una versione riarrangiata dei due brani. Un contributo prestigioso che arricchirà le immagini destinate agli spot ufficiali. La tappa parmigiana si aggiunge alle riprese già realizzate a Trento e Lucca, prime due città coinvolte nel progetto. Le clip assemblate diventeranno i promo che accompagneranno, nelle prossime settimane, la comunicazione televisiva e digitale dedicata alla kermesse canora di febbraio.