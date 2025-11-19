Festa della Virgo Fidelis: venerdì prossimo la comunità di Sanremo si riunisce al Santuario della Madonna della Costa

Nel suggestivo scenario del Santuario della Madonna della Costa, punto di riferimento spirituale della città, verrà celebrata la tradizionale venerdì la festa della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri. Un appuntamento caro alla comunità e ai membri dell’Arma, che ogni anno rinnovano il loro affidamento alla Vergine Maria, simbolo di fedeltà e protezione.

La Santa Messa è prevista alle 18, presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Antonio Suetta, Vescovo diocesano che, nella sua omelia, richiamerà il valore del servizio, della dedizione e del sacrificio quotidiano di tutte le donne e gli uomini dell’Arma dei Carabinieri. A rendere ancora più solenne la celebrazione sarà il contributo musicale del coro ANC Ventimigliese – Sezione MOVM Fois, diretto dal Maestro Dario Amoroso, che accompagnerà i fedeli con canti liturgici armoniosi e profondamente sentiti. La partecipazione corale ha contribuito a creare un’atmosfera di raccoglimento, unendo autorità, cittadini e rappresentanti dell’Arma in un unico momento di preghiera e gratitudine.

La Festa della Virgo Fidelis rappresenta da sempre un’occasione significativa non solo per esprimere vicinanza ai Carabinieri, ma anche per ricordare l’impegno quotidiano di chi opera per garantire sicurezza, giustizia e coesione sociale. L’invito alla comunità, accolto con calorosa partecipazione, ha voluto ribadire l’importanza di sostenere e accompagnare spiritualmente coloro che servono il bene comune. Un momento prezioso, dunque, per rinnovare la fede, rafforzare i legami comunitari e affidare ancora una volta alla protezione della Vergine Maria l’Arma dei Carabinieri, le loro famiglie e tutti coloro che dedicano la propria vita al servizio degli altri. Un appuntamento che, come ogni anno, lascia un segno profondo nella vita spirituale e civile della città di Sanremo.