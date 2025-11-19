"Domenica in famiglia" all'oratorio Don Bosco di Vallecrosia

"L'Oratorio Don Bosco di Vallecrosia vi aspetta domenica prossima, 23 novembre 2025, per un pomeriggio indimenticabile, dedicato al divertimento per tutta la famiglia. Non perdete la nostra speciale iniziativa: "Domenica in Famiglia"!
Non importa l'età: abbiamo preparato attività pensate proprio per tutti, dai piccolissimi agli adulti più esigenti.
Per i Piccoli Eroi: Un Regno di Gonfiabili!
I bambini potranno scatenarsi e saltare a più non posso! Allestiremo una fantastica area con gonfiabili coloratissimi che trasformeranno l'oratorio in un vero parco giochi.
Al costo di 5€ si potrà saltare e giocare tutto il pomeriggio!
Per i Giovani Lottatori: Torneo di Bey Blade!
Un'occasione per mettere alla prova la propria strategia e far girare al massimo le trottole più famose! I ragazzi più grandicelli potranno sfidarsi in un emozionante Torneo di Bey Blade organizzato dall'associazione XTreme Hornets ponente. Ci si potrà iscrivere direttamente in oratorio. Dopo una fase di tiri liberi, si partirà con il vero torneo con ricchi premi!
Per Mamma, Papà e Nonni: La Gara di Torte!
Il momento più... goloso del pomeriggio! Siete pronti a dimostrare di essere i re o le regine della pasticceria? Invitiamo tutti gli adulti a portare una torta fatta in casa.
Una giuria d'eccezione valuterà le creazioni in base a gusto, aspetto e originalità.
Il bello? Tutte le torte, dopo la premiazione, saranno gustate da tutti i partecipanti durante una super merenda comunitaria!"