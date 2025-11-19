Bordighera, torna il calendario BordiEventi: immagini del territorio per sostenere la Protezione Civile

L’Associazione BordiEventi organizza anche quest’anno l’attesissimo calendario di beneficenza BordiEventi 2026. L’iniziativa, ormai diventata una tradizione per la città di Bordighera, nasce per valorizzare la bellezza del territorio attraverso le immagini più suggestive realizzate da fotografi e appassionati di fotografia e per sostenere, al tempo stesso, una causa di grande valore sociale. Il ricavato sarà infatti devoluto alla Protezione Civile di Bordighera, in segno di riconoscenza verso chi, ogni giorno, si impegna per la sicurezza e il benessere della comunità.

Il calendario, già disponibile in prenotazione al prezzo di 12 euro, raccoglie scatti realizzati da cittadini e turisti che raccontano Bordighera mese dopo mese, dai tramonti sul mare alle vie storiche, dai panorami più iconici ai dettagli quotidiani che rendono unica la città. Per chi desidera rendere il proprio calendario ancora più personale, è possibile aggiungere una dedica personalizzata di massimo 26 caratteri al costo di soli 5 euro: un piccolo gesto che lo trasforma in un dono originale e significativo, perfetto per condividere un pensiero speciale.

Nel corso degli anni il progetto ha permesso di realizzare importanti iniziative benefiche. I calendari delle edizioni passate hanno infatti contribuito a sostenere enti di primo soccorso, enti di supporto alla popolazione in difficoltà, e finanche il Canile ENPA. Un percorso di solidarietà che si rinnova con costanza, dimostrando come la cultura e la partecipazione possano tradursi in aiuto concreto.

“In questi anni - commenta Axel Vignotto, Presidente di BordiEventi - i nostri calendari hanno raccontato Bordighera e, allo stesso tempo, hanno costruito qualcosa di reale per la città. Dietro ogni immagine ci sono persone, storie e gesti di solidarietà che hanno lasciato un segno. Anche quest’anno vogliamo continuare su questa strada, con la stessa energia e lo stesso obiettivo: trasformare la bellezza in aiuto. Chi desidera sostenerci può acquistare o preordinare il Calendario BordiEventi 2026 direttamente sul nostro sito ufficiale.”

https://bordieventi.net/index.php/prodotto/calendario-bordieventi-2026/

Dal 2019 l’associazione BordiEventi promuove la cultura e la valorizzazione del territorio bordigotto attraverso progetti che uniscono arte, comunità e impegno civico. Tra le attività più significative si ricordano l’acquisto di un defibrillatore per il Mercato Coperto, la raccolta fondi per le persone in difficoltà in periodo Covid, il supporto agli enti locali di soccorso ed intervento, l’installazione di una panchina e di targhe informative lungo il Sentiero del Beodo, e tanto altro. Un impegno costante che ha reso l’associazione un punto di riferimento per la promozione culturale e solidale della città.



