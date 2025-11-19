 / Al Direttore

Sanremo: pavimentazione pericolosa in Piazza Siro Carli: “Segnalazioni ignorate, il Comune intervenga”

Un cittadino denuncia il degrado crescente e chiede interventi urgenti per garantire sicurezza e decoro urbano

"Buongiorno,

inutili sono risultate le segnalazioni inviate all’URP: da mesi ormai la pavimentazione di piazza Siro Carli versa in uno stato di forte degrado e rappresenta un serio pericolo per l’incolumità di tutti coloro che vi transitano quotidianamente. Negli ultimi tempi la situazione è ulteriormente peggiorata, con il formarsi in diversi punti di veri e propri 'gradini' estremamente pericolosi.

Spero che questa mia segnalazione possa contribuire a smuovere gli uffici competenti affinché intervengano al più presto per sanare la situazione. Non si tratta soltanto di una questione di decoro urbano, ma soprattutto di sicurezza: un diritto che il Comune ha il dovere di garantire ai propri cittadini.

S.B.".

