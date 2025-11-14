Ventimiglia riscopre i legami con i Grimaldi: l’Archivio di Stato riapre la stagione espositiva

La Sezione di Ventimiglia dell'Archivio di Stato di Imperia rappresenta uno dei pochissimi Istituti del Ministero della Cultura situati vicino al confine di Stato.
Il patrimonio documentario, conservato all’interno della graziosa palazzina fin de siècle in via Hanbury, costituisce una fonte inesauribile per ogni tipo di ricerca, utile per indagare gli aspetti storici – e non solo – di una comunità così viva come quella ventimigliese situata alle porte occidentali d’Italia.
Per questo motivo, il 19 e il 20 novembre, in occasione della Fête du Prince – Giornata nazionale del Principato di Monaco – la Sezione di Ventimiglia dell’Archivio di Stato di Imperia riapre dopo cinque anni la stagione delle mostre con un’esposizione di documenti che raccontano i legami tra l'estremo Ponente ligure e la famiglia Grimaldi.
La mostra, che idealmente prosegue quella del 2009 dedicata al lungo periodo storico 1270-1505, oggi propone, nella stessa sede archivistica, una selezione di documenti dal Seicento alla fine dell’Ottocento.
L'evento espositivo s'inserisce in una più ampia ipotesi progettuale che prende spunto dal settantesimo anniversario delle nozze fra Grace Kelly e il principe di Monaco Ranieri III che ricorrerà nella primavera 2026.
In occasione di questa ricorrenza, si prevederebbero alcune iniziative in cui i documenti conservati presso la sezione archivistica di Ventimiglia potrebbero “dialogare” con le carte di proprietà di archivi privati, in particolare quello della Fondazione Galleani di Saint Ambroise - de Bottini di Sainte Agnés, che conserva anche le memorie della storia ventimigliese legata al Risorgimento nazionale.
Si tratterebbe di un virtuoso esempio di collaborazione tra istituzioni pubbliche e private che si auspica apra la strada a futuri rapporti anche con gli enti territoriali, al fine di valorizzare il patrimonio culturale di tutta la Provincia.
Mostra documentaria – Sezione di Ventimiglia dell'Archivio di Stato di Imperia
Via Hanbury 12
Orari di apertura:
mercoledì 19 novembre ore 11.00 – 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30)
giovedì 20 novembre ore 09.00 – 16.30 (ultimo ingresso ore 16.00)
Orario continuato, ingresso libero