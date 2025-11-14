Sanremo: inziativa dell'Anpi, domenica prossima San Romolo ricorda le vittime dell’eccidio nazifascista

Domenica prossima alle 10.30, la comunità di San Romolo si raccoglierà per commemorare le vittime dell’eccidio nazifascista avvenuto il 15 novembre 1944, durante uno dei rastrellamenti più feroci e dolorosi che colpirono la città. L’iniziativa, promossa dalla Sezione ANPI “G. Cristiano Pesavento”, si inserisce nel solco della memoria attiva, quella che non si limita al ricordo ma si fa impegno civile e testimonianza viva dei valori della Resistenza.

La giornata prenderà avvio con una sosta a San Giacomo, presso la lapide che ricorda tre giovani brutalmente assassinati dai nazifascisti il 24 novembre 1944 e abbandonati in quel luogo. Un gesto simbolico e profondamente umano, che restituisce dignità a quei corpi martoriati e ne riafferma il valore di vite spezzate per la libertà. A seguire, nella chiesa di San Romolo, verrà celebrata la Santa Messa in suffragio dei Caduti, momento di raccoglimento e spiritualità che precederà la commemorazione ufficiale davanti alla lapide dedicata alle vittime dell’eccidio.

La cerimonia vedrà l’intervento di un rappresentante dell’amministrazione comunale, a testimonianza dell’impegno istituzionale nel preservare la memoria storica e nel promuovere i principi democratici nati dalla lotta partigiana. L’orazione ufficiale sarà affidata alla dottoressa Claudia Manti, Consigliera del Direttivo della Sezione ANPI “G. Cristiano Pesavento”, che con parole dense di significato ripercorrerà le vicende di quel tragico novembre del 1944, restituendo voce e volto a chi fu vittima della barbarie nazifascista.

La presidente della sezione, Amelia Narciso, ha voluto sottolineare il senso profondo di questa commemorazione: “Per ricordare, per concretizzare i principi iscritti nella Costituzione che ci hanno lasciato, per non dimenticare mai”. Un monito che risuona forte e chiaro, oggi più che mai, in un tempo in cui la memoria rischia di essere sbiadita e i valori della democrazia messi in discussione. San Romolo si fa dunque luogo di resistenza morale, di educazione alla cittadinanza e di rinnovato impegno per un futuro fondato sulla giustizia, sulla libertà e sulla pace.