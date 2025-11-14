San Lorenzo al Mare: tanti libri per i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Pastonchi grazie all'iniziativa di #ioleggoperchè

Quest’anno #ioleggo perché compie 10 anni e l’Istituto Pastonchi di San Lorenzo al Mare non manca di essere presente per questo importante compleanno. Un’iniziativa ormai collaudata, organizzata dall’Associazione Italiana Editori e finalizzata a educare e promuovere la lettura soprattutto tra i più giovani. Grazie all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed editori, e del pubblico che ha contribuito al successo di #ioleggoperché, finora sono stati donati alle scuole italiane oltre tre milioni di libri nuovi, che oggi arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche.

Fino a domenica , sarà possibile acquistare libri da donare alle scuole. I ragazzi della scuola media dell’Istituto Pastonchi di San Lorenzo al Mare hanno organizzato un incontro martedì scorso presso la Libreria Mondadori Ragazzi in Galleria Isnardi a Imperia, proprio per illustrare il progetto a tutti coloro che hanno avuto la pazienza e la passione di ascoltarli. Con grande generosità in quell’occasione sono stati donati alla scuola oltre 20 volumi di vario genere.

Un secondo appuntamento si è svolto oggi, sempre presso la Libreria Mondadori di Oneglia. I libri raccolti sono stati più di 50! Un grande ringraziamento da parte della scuola a tutti quanti hanno dato e daranno un'occasione importante per migliorare la biblioteca scolastica dell’istituto e regalare ai giovani studenti la possibilità di leggere narrativa di qualità. L’iniziativa proseguirà per tutto il weekend e, chiunque fosse interessato, può recarsi presso la libreria Mondadori Ragazzi e regalare alla scuola un testo da aggiungere alla biblioteca.

Un piccolo gesto che diventa fondamentale per nutrire la fantasia e la creatività dei nostri ragazzi.