Alta Valle Argentina, cala il sipario sul set di Vitamine: Rajae Bezzaz saluta i borghi che l’hanno accolta (Foto)

Dopo giorni intensi di lavorazione, Rajae Bezzaz ha ufficialmente concluso insieme alla troupe le riprese del nuovo film Vitamine nell’alta Valle Argentina (QUI la nostra anticipazione). Un arrivederci carico di emozione, rivolto a quei luoghi che l’hanno ospitata e accompagnata durante tutta la produzione: da Triora, “il paese delle streghe”, fino al suggestivo borgo di Realdo.

"Mi sono sentita accolta. Ogni passo, ogni sogno, ogni emozione ha trovato un luogo dove restare ed essere custodita" racconta l’attrice, che in questo progetto veste i panni di Vittoria, protagonista di un viaggio intimo tra anime, città e montagne. Un ruolo che, come lei stessa confessa, l’ha profondamente attraversata. "Vitamine, diretto da Andrea Castoldi e prodotto da Baubaufilm di Laura Tirassa, ha trovato in questi borghi silenziosi e sospesi nel tempo lo scenario ideale. Tra case che custodiscono leggende e vicoli che sembrano trattenere il respiro della storia, la produzione ha potuto lavorare in un’atmosfera unica, quasi fuori dal mondo".

Bezzaz dedica parole di gratitudine alla troupe e al cast: ai tecnici, agli assistenti, ai reparti trucco, costumi, fotografia e suono: "A tutti coloro che, con professionalità e dedizione, hanno reso possibile ogni singolo ciak. Ma un pensiero speciale va anche agli abitanti dei paesi che hanno ospitato la produzione, capaci di trasformare l’accoglienza in parte stessa del film". Citazione non casuale quella di Cesare Pavese che l’attrice ha voluto ricordare al termine delle riprese: "Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via e poi tornare". Un sentimento che sembra adattarsi perfettamente a questa parentesi creativa in Valle Argentina.

Ora che la lavorazione è conclusa, resta l’attesa per il risultato finale e, come sottolinea Bezzaz, “l’inizio di un nuovo incanto”. Un incanto che, con buona probabilità, porterà ancora una volta l’attrice a tornare in quei borghi che hanno saputo custodire emozioni, sogni e storie. "Fine delle riprese. Ora comincia l’attesa".