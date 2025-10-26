Valle Argentina: “Vitamine”, il nuovo film indipendente di Andrea Castoldi porta il cinema tra i borghi liguri (Foto)

Sono in corso in Valle Argentina, tra Triora e Realdo, le riprese di “Vitamine”, il nuovo film indipendente diretto da Andrea Castoldi e prodotto da BauBauFilm, la casa di produzione fondata nel 2024 da Laura Tirassa. L’opera, una commedia della durata di 89 minuti, uscirà alla fine del 2026 dopo un percorso nei principali festival nazionali e internazionali.

“Siamo venuti in Valle Argentina per fare le riprese di questo film che uscirà alla fine del 2026 - racconta la produttrice Laura Tirassa. - Siamo in una parte di borgo meravigliosa, con il coinvolgimento anche di attori locali di Taggia. Il protagonista Francesco Patané è di Genova, mentre la coprotagonista Denise Tantucci è un volto ormai affermato del cinema italiano. Con noi anche Rajae Bezzaz, nota al pubblico televisivo per la sua partecipazione a Striscia la Notizia, in veste di guest star: "Siamo felici di essere qui: le riprese saranno sicuramente un importante volano turistico per Triora e Realdo. Ringraziamo i comuni dell’entroterra e la parte delle Alpi Liguri che ci hanno dato il patrocinio”.

La pellicola racconta la vicenda di Ginevra, giovane creativa milanese che, dopo una relazione complicata, raggiunge un piccolo borgo ligure per firmare documenti legati all’abbattimento di vecchie case. Il soggiorno imprevisto nella casa dei nonni risveglia in lei ricordi d’infanzia e un desiderio di riscatto: provare a salvare il borgo con un’idea di marketing tanto surreale quanto geniale, che promette ai suoi abitanti un’“aspettativa di vita raddoppiata”.

Il film, spiega Castoldi, è “una dedica al tempo e alle tracce del passato che si intrecciano con il presente”. Nella prima parte, ambientata a Milano, la regia gioca su un ritmo frenetico e caotico; nella seconda, tra le atmosfere sospese dei borghi liguri, il tempo si dilata e la narrazione rallenta, come a restituire al pubblico la pace e la profondità del luogo. Nel ruolo di Ginevra troviamo Denise Tantucci, già protagonista di film come Likemeback e Tre Piani di Nanni Moretti. A interpretare Guido, il coprotagonista, è Francesco Patané, attore genovese noto per le sue interpretazioni in Il cattivo poeta e Ti mangio il cuore. La presenza di Rajae Bezzaz, attrice e inviata televisiva, aggiunge un tocco di energia e ironia al progetto.

Le riprese, che dureranno quattro settimane, si svolgono tra Lombardia e Liguria, con il sostegno dei comuni locali e della Film Commission Lombardia. Un’esperienza che, oltre al valore cinematografico, porta un messaggio concreto di valorizzazione dei piccoli centri e delle comunità dell’entroterra.

(Immagini a cura di Christian Flammia)