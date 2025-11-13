Vallecrosia aderisce a #ioleggoperché: bimbi dell'infanzia ascoltano storie narrate da 'Le Cinque Torri' (Foto)

Letture in libreria. Questa mattina, una sezione della scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo Andrea Doria a Vallecrosia si è recata nella libreria Pellegrino dove alcune rappresentanti dell'associazione Le Cinque Torri hanno letto bellissime storie in occasione del progetto nazionale #ioleggoperché.

"Le 'nonne' dell'associazione Le Cinque Torri hanno donato l'incanto dell'ascolto di due storie bellissime che i bambini hanno seguito con piacere" - fanno sapere le insegnanti - "Bellissimi sono stati anche i messaggi che le narratrici, Giovanna e Gabriella, ci hanno lasciato: bisogna sempre mettere impegno in quel che si fa e insieme si possono trovare le soluzioni ai problemi anche quando ci sono tante zampine da scaldare".

"Questo piacevole incontro è, e vuole diventare sempre più, un momento di comunità educante" - sottolineano - "Desideriamo, quindi, dire un grande 'grazie' e un caloroso 'arrivederci', a presto, nella biblioteca scolastica per ancora tante storie insieme. Ringraziamo, inoltre, la libreria Pellegrino per l'accoglienza e la polizia locale per aver garantito sicurezza lungo il tragitto".

Le letture in libreria per il progetto nazionale #ioleggoperché continuano. Oggi, giovedì 13 novembre, alle 17, è previsto un incontro per la scuola dell'infanzia da Amico Libro a Bordighera mentre da Pinocchio a Ventimiglia per la scuola primaria. Venerdì 14 novembre alle 17 da Pellegrino vi sarà un appuntamento per la scuola primaria mentre alla Mondadori a Bordighera per la scuola dell'infanzia. Sabato 15 novembre, invece, alle 10.30 da Pellegrino vi sarà un incontro per la scuola dell'infanzia, da Amico Libro a Bordighera per la scuola primaria mentre da Pinocchio a Ventimiglia per la scuola secondaria. Fino al 16 novembre si potranno, inoltre, donare libri alla scuola recandosi in diverse librerie: Pellegrino a Vallecrosia, Amico Libro a Bordighera, Mondadori a Bordighera e Pinocchio a Ventimiglia.