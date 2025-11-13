 / Scuola

Vallecrosia aderisce a #ioleggoperché: bimbi dell'infanzia ascoltano storie narrate da 'Le Cinque Torri' (Foto)

Momento educativo da 'Pellegrino' per una sezione della scuola Andrea Doria

Letture in libreria. Questa mattina, una sezione della scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo Andrea Doria a Vallecrosia si è recata nella libreria Pellegrino dove alcune rappresentanti dell'associazione Le Cinque Torri hanno letto bellissime storie in occasione del progetto nazionale #ioleggoperché.

"Le 'nonne' dell'associazione Le Cinque Torri hanno donato l'incanto dell'ascolto di due storie bellissime che i bambini hanno seguito con piacere" - fanno sapere le insegnanti - "Bellissimi sono stati anche i messaggi che le narratrici, Giovanna e Gabriella, ci hanno lasciato: bisogna sempre mettere impegno in quel che si fa insieme si possono trovare le soluzioni ai problemi anche quando ci sono tante zampine da scaldare". 

"Questo piacevole incontro è, e vuole diventare sempre più, un momento di comunità educante" - sottolineano - "Desideriamo, quindi, dire un grande 'grazie' e un caloroso 'arrivederci', a presto, nella biblioteca scolastica per ancora tante storie insieme. Ringraziamo, inoltre, la libreria Pellegrino per l'accoglienza e la polizia locale per aver garantito sicurezza lungo il tragitto".

Le letture in libreria per il progetto nazionale #ioleggoperché continuano. Oggi, giovedì 13 novembre, alle 17, è previsto un incontro per la scuola dell'infanzia da Amico Libro a Bordighera mentre da Pinocchio a Ventimiglia per la scuola primaria. Venerdì 14 novembre alle 17 da Pellegrino vi sarà un appuntamento per la scuola primaria mentre alla Mondadori a Bordighera per la scuola dell'infanzia. Sabato 15 novembre, invece, alle 10.30 da Pellegrino vi sarà un incontro per la scuola dell'infanzia, da Amico Libro a Bordighera per la scuola primaria mentre da Pinocchio a Ventimiglia per la scuola secondaria. Fino al 16 novembre si potranno, inoltre, donare libri alla scuola recandosi in diverse librerie: Pellegrino a Vallecrosia, Amico Libro a Bordighera, Mondadori a Bordighera e Pinocchio a Ventimiglia.

Elisa Colli

