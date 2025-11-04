Vallecrosia, l'istituto comprensivo Andrea Doria partecipa a #ioleggoperché (Foto e video)

L'istituto comprensivo Andrea Doria a Vallecrosia partecipa al progetto nazionale #ioleggoperché. Dal 7 al 16 novembre si potranno donare libri alla scuola recandosi in diverse librerie: Pellegrino a Vallecrosia, Amico Libro a Bordighera, Mondadori a Bordighera e Pinocchio a Ventimiglia.

Verrà, inoltre, proposto un calendario di letture dedicate agli alunni nelle librerie gemellate. Il primo appuntamento sarà venerdì 7 novembre alle 17 da Pellegrino a Vallecrosia e sarà rivolto alla scuola dell'infanzia. Sabato 8 novembre alle 16, invece, sarà nella libreria Pinocchio a Ventimiglia e sarà rivolto sempre alla scuola dell'infanzia. Lunedì 10 novembre alle 17 da Pellegrino a Vallecrosia l'incontro sarà rivolto alla scuola secondaria mentre alla Mondadori a Bordighera alla scuola dell'infanzia. Martedì 11 novembre alle 17 da Pellegrino a Vallecrosia vi sarà un appuntamento rivolto alla scuola secondaria, da Amico Libro a Bordighera alla scuola dell'infanzia mentre alla Mondadori di Bordighera per la scuola primaria. Mercoledì 12 novembre alle 17 Amico Libro a Bordighera ospiterà un incontro rivolto alla scuola secondaria. Giovedì 13 novembre alle 17 Amico Libro a Bordighera proporrà un incontro per la scuola dell'infanzia mente Pinocchio a Ventimiglia per la scuola primaria. Venerdì 14 novembre alle 17 da Pellegrino vi sarà un appuntamento per la scuola primaria mentre alla Mondadori a Bordighera per la scuola dell'infanzia. Infine, sabato 15 novembre alle 10.30 da Pellegrino vi sarà un incontro per la scuola dell'infanzia mente da Amico Libro a Bordighera per la scuola primaria. "Il progetto compie dieci anni e, per l'occasione, abbiamo organizzato letture nelle librerie gemellate" - fanno sapere le insegnanti dell'Andrea Doria - "Il calendario è fitto di appuntamenti imperdibili: letture divertenti, sempre diverse, per tutti i gusti e per tutte le età".

La scuola ha, inoltre, realizzato un video sull’iniziativa #ioleggoperché per promuovere la raccolta di libri, sensibilizzare e invogliare i cittadini a donare libri per far crescere la biblioteca scolastica. "Invitiamo tutti a far crescere la nostra biblioteca scolastica" - sottolineano - "Recatevi in libreria e acquistate un libro, il libraio vi consegnerà un adesivo per poter lasciare una dedica agli alunni e contribuirete così a far crescere il patrimonio della nostra biblioteca. Grazie, vi aspettiamo nelle librerie gemellate".