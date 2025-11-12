Vallecrosia, politiche sociali e "Bonus Affitti": confronto tra Amministrazione Perri e sindacati

"Bonus Affitti", servizio ambulatoriale mobile, ambulatorio medico nel centro storico e nuovi defibrillatori a Vallecrosia sono stati i temi discussi in un incontro avvenuto oggi tra l’Amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali SPI-CGIL, FNP-CISL e UILP-UIL.

Un importante momento di confronto in merito ad aggiornamenti e progettualità riguardanti le politiche sociali e, in particolare, il cosiddetto “Bonus Affitti”. "Sono molto soddisfatto dell’incontro" – afferma l’assessore alle Politiche Sociali Mirko Valenti, presente all'incontro insieme al funzionario responsabile dell’area Servizi Sociali – "Abbiamo affrontato diverse tematiche, tra cui quella relativa ai contributi per il sostegno alle abitazioni in locazione".

"Regione Liguria, attraverso un fondo specifico per l’annualità 2025, ha, infatti, destinato ai comuni liguri ad alta tensione abitativa 1.800.000,00 euro come forma di sostegno alla locazione. Al comune di Vallecrosia è stata assegnata una quota di 17.916,71 euro, cui si aggiungono 32.083,29 euro stanziati con delibera di Giunta direttamente dall’Amministrazione comunale a conferma di una chiara volontà politico-amministrativa" - precisa il sindaco Fabio Perri.